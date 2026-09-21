Напала на приставов, чтобы помешать им работать: жительнице Москвы предъявили обвинение
СК России: жительнице Москвы предъявлено обвинение в нападении на приставов
Жительнице Москвы 1998 года рождения предъявлено обвинение в нападении на судебных приставов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.
По данным ведомства, Никулинским межрайонным следственным отделом расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).
Согласно материалам дела, 15 сентября 2026 года в здании Солнцевского ОСП ГУФССП России по Москве обвиняемая возле служебного кабинета применила насилие к двум судебным приставам, чтобы воспрепятствовать их законным действиям. Злоумышленница была задержана. В ходе допроса девушка полностью признала вину, ей избрана мера пресечения. Следователи продолжают собирать и закреплять доказательственную базу.