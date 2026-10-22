Нарасхват только в России: эксперт раскрыл главный подвох выхода брендов на зарубежный рынок

Крастелев: российским брендам приходится доказывать свою силу за границей

Общество

Российская компания, выходя на зарубежный рынок, не может просто перенести туда свою репутацию — ей приходится заново доказывать состоятельность. Даже самая известная модель требует пересмотра привычных решений в новых условиях. Об этом в комментарии RuNews24.ru рассказал координатор Московского отделения одной из политпартий Роман Крастелев.

Бренд, созданный в России, вполне способен успешно работать за рубежом — пример тому Dodo Pizza, выросшая из пиццерии в Сыктывкаре в международную сеть. Однако, как отмечает Роман Крастелев, такой результат нельзя объяснить одной удачной идеей продукта. Для масштабирования нужна система, которую можно воспроизводить с местными сотрудниками и поставщиками.

За границей привычные решения приходится проверять заново. Подходит ли ассортимент? Сколько стоит аренда? Как нанимают персонал? Какие требования предъявляют к продукции и договорам? Для образовательной франшизы добавляются язык, содержание программы и местные правила оказания услуг. То, что нравится покупателям в Москве, не обязательно будет востребовано в другом городе и тем более в другой стране.

Поэтому выход на внешний рынок разумно начинать с ограниченного пилота и проверки экономики. Большое число проданных франшиз еще не доказывает устойчивости: важнее, продолжают ли работать открытые точки и есть ли у их владельцев прибыль. Государственная поддержка может помочь с изучением рынка, защитой товарного знака и поиском партнеров, но она не заменяет спрос. Для долгой работы за рубежом нужны понятная ценность для местного покупателя и способность стабильно обеспечивать качество.

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