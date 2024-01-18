Нашлась через 44 года: появилась надежда на спасение популяции краснокнижной бабочки в Городском округе Пушкинский

Специалисты в 2024 году начнут поиски редкой бабочки снежно-белого цвета по всему Городскому округу Пушкинский

Министерство экологии и природопользования региона подтвердило, что в скором времени начнутся активные поиски «Обыкновенного аполлона». Несмотря на название, это редкий вид дневной бабочки с большим размахом крыльев и необычным светлым окрасом, на котором несколько точек.

Как подчеркнул министр экологии и природопользования области Тихон Фирсов, бабочка занесена в Красную книгу и находится на грани вымирания. Считалось, что насекомое уже не обитает на территории Подмосковья, однако последние годы этих бабочек стали встречать чаще.

Специалисты начнут поиски редкой бабочки ради восстановления их популяции. Также проверят наличие биотопов, которые помогут выжить этим созданиям.

В министерстве отметили, что «Обыкновенный аполлон» стабильно присутствовал в Московской области, но лишь до 1974 года. После «затишья» в 2018-м крылатых снова стали замечать: несколько экземпляров увидели на территории округов Луховицы и Егорьевск. Это стало невероятной новостью для зоологов. Появилась надежда, что редких существ можно будет спасти.

Известно, что в 70-е аполлоны активно летали в 14-ти округах Московской области. Как отмечают, бабочки предпочитают питаться определенными растениями, за чем также предстоит следить специалистам.