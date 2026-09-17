Наталья Фриске призналась, что носит вещи покойной сестры Жанны

Наталья Фриске поделилась с подписчиками в своем блоге, что с удовольствием носит одежду своей недавно ушедшей из жизни сестры, певицы Жанны. В ходе общения с подписчиками она продемонстрировала одну из любимых вещей — куртку, которая долгие годы висела в шкафу и лишь теперь стала ей по размеру. Об этом пишет MK.RU .

«С радостью ношу эти вещи»

Наталья отметила, что не знает, сколько лет этой куртке, но наконец-то смогла в нее влезть. Вещь хранилась у нее лет шестнадцать, и она считает ее очень прикольной.

По словам Натальи, Жанна часто одаривала ее не только верхней одеждой, но и украшениями и милыми аксессуарами. Однажды на день рождения сестра подарила ей фотоаппарат — это было особенно ценно, так как в тот период Наталья увлекалась фотографией. Девушка призналась, что часто уходила из квартиры сестры, унося с собой целые мешки вещей.

Похудение и операция

Ранее Наталья уже рассказывала, как отразилась на ее фигуре потеря 17 килограммов. В 2024 году она перенесла операцию по увеличению груди, однако после значительного снижения веса бюст потерял упругость и форму.