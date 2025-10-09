Названы продукты, которые вредят зрению

Всемирный день здорового зрения — повод пересмотреть свой рацион, ведь именно питание становится ключевым фактором в защите от возрастных изменений и цифровых нагрузок. Как пояснила в беседе с aif.ru офтальмолог-хирург Ольга Борисова, структуры глаза особенно уязвимы перед рядом факторов.

По словам эксперта, глазам вредят окислительный стресс, вызванный ультрафиолетом, синий свет экранов и естественное старение. Противостоять этому могут конкретные нутриенты: лютеин и зеаксантин из шпината и яиц защищают сетчатку, омега-3 из лосося и семян льна поддерживает структуру фоторецепторов, а ресвератрол из красного винограда и темного шоколада укрепляет сосуды глаз.

Критически важны витамины-антиоксиданты — А (морковь, перец) для ночного зрения, С и Е (цитрусовые, миндаль) для защиты хрусталика.

При этом ультрапереработанные продукты с трансжирами и добавленным сахаром провоцируют системное воспаление, напрямую увеличивая риски возрастной макулярной дегенерации и катаракты.

Ежедневное включение в меню даже одного продукта из «защитного» списка, например, порции шпината, горсти орехов или жирной рыбы — уже создает эффект накопления питательных веществ. В условиях цифровой реальности такая тарелка становится практичным инструментом сохранения зрения, работая эффективнее любых БАДов при системном подходе.

