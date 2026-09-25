НДС на иностранные товары: что изменится на российском рынке и кто пострадает?

По его словам, для части категорий дополнительная налоговая нагрузка отразится на конечной стоимости и сделает отдельные зарубежные предложения менее конкурентоспособными. Ключевой вопрос — сопоставимые условия для всех участников: налоговые обязательства, требования к продукции и обязательная маркировка, включая «Честный знак», должны применяться независимо от места регистрации продавца. Это также усилит контроль за оборотом и сократит возможности для контрафакта.

Гаврилов добавил, что при возвратах нужно четко распределить ответственность между покупателем, продавцом, маркетплейсом и пунктом выдачи заказов. При споре продавец должен получать доступ к фото- и видеофиксации выдачи и возврата, чтобы использовать материалы как доказательства состояния товара, комплектации и обстоятельств повреждения. Он также призвал обеспечить понятную процедуру рассмотрения споров и единые подходы к оценке доказательств, чтобы решения принимались по зафиксированным обстоятельствам, а не перекладывались на продавца без достаточных оснований. По мнению главы СИТ, регулирование трансграничной торговли и возвратов должно давать бизнесу предсказуемые условия и единые требования. Для российских предпринимателей это важно для конкуренции с зарубежными продавцами без различий в налоговых, товарных и регуляторных требованиях.