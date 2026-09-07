Не 403, а полный обрыв: как теперь выглядит недоступность ChatGPT и почему поддомены еще работают

Пользователи из России сообщают о сбоях при подключении к ChatGPT. Соединение с основным доменом сервиса обрывается еще до обращения к серверам OpenAI. Ранее запрос доходил до инфраструктуры компании, после чего возвращался ответ 403 с сообщением о недоступности сервиса в регионе, передает «Абзац».

Теперь TLS-соединение с chatgpt.com не устанавливается. Проверки с нескольких российских точек показали одинаковый результат: основной домен недоступен, тогда как другие адреса на том же сервере продолжают отвечать.

Согласно замерам, проблема связана не с IP-адресом сервера, а с конкретным доменным именем. Отдельные поддомены ChatGPT и OpenAI остаются доступными. По данным мониторинга, 6 сентября для chatgpt.com фиксировалась пассивная DPI-фильтрация по SNI с ограничением на уровне технических средств противодействия угрозам.