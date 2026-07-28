«Не алкоголик, а просто пьет просекко с клубникой»: продюсер объяснил, почему зумеры обожают Волочкову

Он отметил, что Волочкову нельзя не любить, и назвал ее главным человеком, пропагандирующим здоровый образ жизни, подчеркнув, что она не алкоголик, а просто пьет дорогое просекко со свежей клубникой. Несмотря на возраст, она по-прежнему прекрасно танцует на сцене, даже если появилась одышка и повороты стали не такими, как раньше. Именно умение жить так, как хочется, не прятаться и не скрываться, по мнению Дзюника, и привлекает к ней внимание. Продюсер также заявил, что мемы с Волочковой, активно распространяемые в Сети, не вредят ее имиджу, а любое упоминание работает как продвижение вперед. Однако он предположил, что со временем публика будет помнить не ее балетные достижения и очарование, а именно образ с дорогим просекко и клубникой.