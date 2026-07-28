Не больше 12 килограммов из жалости: россияне рассказали, как экономят силы доставщиков

Сайт kp.ru выяснил, сколько россиян готовы помочь курьерам с тяжелыми заказами. Согласно опросу, лишь 13% респондентов помогают поднять товар на этаж. При этом 68% стараются не оформлять доставку, если курьеру придется нести ее по лестнице.

Одна из участниц исследования рассказала, что всегда примерно прикидывает вес заказа и больше 10–12 килограммов не заказывает, потому что жалеет курьеров, которым приходится целыми днями таскать пакеты, в том числе в домах без лифта или где он не работает. Еще 9% опрошенных всегда ждут доставку к двери квартиры, а 10% выбрали вариант «другое». Всего в опросе приняли участие 1,5 тысячи человек.