Не девиант, но без тормозов: психиатр объяснила, почему лапальщики не считают себя виноватыми

Психиатр-нарколог Марина Калюжная в беседе с РИАМО объяснила, почему мужчины, позволяющие себе приставать к женщинам, часто не испытывают вины. По ее словам, многие из них психически здоровы и не страдают психозами или тяжелыми расстройствами, однако у них нарушен сексуальный сценарий, ослаблен контроль над импульсами, присутствует дефицит эмпатии и сформирована привычка воспринимать чужое тело как доступный объект.