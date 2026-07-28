Не девиант, но без тормозов: психиатр объяснила, почему лапальщики не считают себя виноватыми
Психиатр Калюжная: у пристающих к женщинам нарушен сексуальный сценарий
Психиатр-нарколог Марина Калюжная в беседе с РИАМО объяснила, почему мужчины, позволяющие себе приставать к женщинам, часто не испытывают вины. По ее словам, многие из них психически здоровы и не страдают психозами или тяжелыми расстройствами, однако у них нарушен сексуальный сценарий, ослаблен контроль над импульсами, присутствует дефицит эмпатии и сформирована привычка воспринимать чужое тело как доступный объект.
При этом специалист подчеркнула, что на основании одного эпизода нельзя ставить диагноз и называть человека сексуальным девиантом.