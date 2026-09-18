«Не Долина должна решать»: критик объяснил, почему певица не станет Примадонной

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с « Абзацем » скептически оценил заявление певицы Ларисы Долиной о готовности стать новой Примадонной. По его мнению, для получения такого статуса артистке не хватает миллионных прослушиваний и однозначной реакции публики после скандала с потерей квартиры.

Бабичев подчеркнул, что решать, кто станет следующей Примадонной, должна не сама Долина, а зритель — через покупку билетов и прослушивания на стриминговых платформах. Он отметил, что певица не замечена ни в том, ни в другом. Кроме того, критик напомнил о ее поведении в ситуации с недавним всероссийским разбирательством, которое, по его словам, люди не очень поняли и приняли.

Эксперт добавил, что в шутке Долиной кроется серьезный задел. Несмотря на ее профессионализм и универсальность — от джаза до попсы, — Бабичев считает, что в подобных высказываниях стоит проявлять больше скромности. Его всегда смущало, когда человек сам говорит о своей достойности какого-либо звания.