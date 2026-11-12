«Не думал, что они знают, кто я»: Клоппа удивили 80-летние болельщицы в аптеке

Тренера сборной Германии Юргена Клоппа удивило внимание со стороны пожилых жительниц страны: по его словам, его узнают даже посетительницы аптек, от которых он не ожидал интереса к своей работе. Об этом сообщает Sports.ru . Клопп рассказал, что его фан-база расширилась: когда он заходит в аптеку, женщины 80–90 лет желают ему удачи, и он не думал, что они знают, кто он такой.

Специалист выступил на мероприятии, посвященном окончанию сотрудничества сборной Германии с Adidas. Помимо неожиданной популярности, он говорил о задачах команды и своем отношении к работе. Клопп намерен сформировать сборную, встреча с которой станет серьезным испытанием для любого соперника: он считает, что именно такого результата от него ждут, и уже видит движение в нужную сторону. При этом тренер подчеркнул, что осознает значимость своей нынешней должности.

Давления из-за возложенных обязанностей Клопп, по его словам, не ощущает: к 59 годам он хорошо разобрался в собственном характере и возможностях, уверен в себе и намерен придерживаться привычного подхода — полностью отдаваться работе.