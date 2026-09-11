Не голодны утром? Тогда завтрак не обязателен: врач Виноградова развеяла главный миф о питании

Отказ от завтрака не обязательно вредит здоровью, если человек не чувствует утром голода и получает необходимые питательные вещества в течение дня. Об этом RT рассказала терапевт Татьяна Виноградова. При этом для некоторых людей, включая детей и подростков, длительный перерыв между приемами пищи может быть нежелателен.

По словам врача, если из-за отсутствия завтрака человек к обеду испытывает сильный голод, начинает переедать или постоянно перекусывать калорийными продуктами, такой режим уже вызывает вопросы.

Виноградова подчеркнула, что важен не только сам факт завтрака, но и его состав. Сладкая выпечка и хлопья с большим количеством добавленного сахара не делают первый прием пищи более полезным. Тем, кто предпочитает есть утром, медик посоветовала сочетать источники белка, пищевых волокон и сложных углеводов. В качестве примера она привела яйца, творог или натуральный йогурт с цельнозерновыми продуктами, овощами, фруктами, ягодами или орехами.