Не кладите яблоки к картошке: эксперты объяснили, как сохранить дачный урожай до весны

Сайт « Мойка78 » рассказал, как сохранить дачные яблоки до весны. Россиянам посоветовали не хранить эти фрукты рядом с картофелем и морковью: картофель от такого соседства становится сладким.

Как поясняется в материале, яблоки выделяют этилен — газ, ускоряющий созревание всего вокруг. Крупные экземпляры нужно укладывать отдельно от средних, поскольку они созреют быстрее. Каждое яблоко желательно завернуть в пергаментную бумагу или переложить сухими опилками лиственных пород деревьев.

Другие особенности хранения: яблоки зимних сортов собирают как можно позже, но строго до наступления устойчивых заморозков ниже минус 3 °C, так как подмерзшая мякоть после оттаивания превратится в кашу. Температура хранения — от 0 °C до +3 °C, влажность — 85–90%.