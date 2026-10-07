«Не место для споров»: как в РПЦ советуют реагировать на замечания пожилых прихожанок

Резкие замечания со стороны других прихожан не должны становиться поводом для отказа от посещения храма. Как пишет ИА « Кулик », в Русской православной церкви объяснили, как верующим следует реагировать на упреки, которые иногда делают пожилые прихожанки. В РПЦ признают, что подобные ситуации способны оттолкнуть от церковной жизни прежде всего молодых людей.

Священнослужители напоминают, что основное предназначение храма — молитва и общение с Богом, поэтому церковное пространство не должно превращаться в место для споров, нравоучений, взаимных претензий или обсуждения внешнего вида и поведения других. Грубость и осуждение, как подчеркивают в Церкви, не соответствуют христианскому отношению к ближнему.

Отдельно представители РПЦ обращают внимание на поведение постоянных посетителей храмов, которые считают, что хорошо знают церковные правила. Иногда пожилые женщины берут на себя роль наставниц и начинают делать замечания детям или молодежи, при этом сами не всегда придерживаются тех норм, о которых напоминают.

Если прихожанин сталкивается с подобным отношением, ему советуют не отвечать раздражением и не доводить разговор до конфликта. Свою позицию можно обозначить спокойно либо без агрессии задать собеседнику встречный вопрос. Священнослужители признают, что такая реакция не обязательно сразу будет воспринята мирно, однако спокойный разговор в некоторых случаях способен заставить человека задуматься над собственными словами и поведением.

В РПЦ подчеркивают, что сдержанность, уважение и тактичность должны проявлять все прихожане независимо от возраста. Возникшие в храме разногласия не должны перерастать в ссоры и тем более становиться причиной, по которой человек полностью отказывается от церковной жизни.