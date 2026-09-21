Не платите за то, что не получили: юрист назвал три случая, когда УК обязана вернуть деньги

Юрист Александр Манько в беседе с « Абзацем » заявил, что россияне имеют право не оплачивать коммунальные счета, если услуга не оказана или оказана плохо. Он назвал три ситуации, когда управляющая компания обязана вернуть деньги.

По словам эксперта, если температура в квартире опускается ниже +18 °C или отопление отключали более чем на 16 часов, можно требовать снижения платы. За каждый градус ниже нормы сумма должна уменьшаться. Также можно потребовать возврат денег за вывоз мусора в период отъезда или отсутствия дома по болезни — для этого понадобятся билеты или справка из больницы. Если в подъезде грязно, не горят лампочки или долго не работает лифт, управляющая компания должна снизить плату за каждый день отсутствия услуги.

Манько подчеркнул, что важно зафиксировать нарушение: позвонить в аварийно-диспетчерскую службу для составления акта об оказании услуг ненадлежащего качества. Если УК не реагирует, можно составить акт самостоятельно с соседями, приложив фото- и видеодоказательства, а затем написать заявление на перерасчет. Управляющая компания обязана ответить в течение 10 дней. При отказе следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию, которая может заставить УК сделать перерасчет и наложить штраф.