Не подписывайте договор, пока не проверите: как выписка из ЕГРЮЛ спасет от проблем?
Юрист Митин: работодателя можно проверить по ЕГРЮЛ или ЕГРИП
Проверить работодателя перед трудоустройством можно через Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) или индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Об этом в разговоре с «Финансами Mail» рассказал юрист Юрий Митин. По его словам, основным документом, регулирующим отношения сторон, остается трудовой договор.
Митин отметил, что перед подписанием бумаг соискателю стоит убедиться в правоспособности организации или ИП. Основной инструмент проверки — получение выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Это позволяет подтвердить, что компания не проходила ликвидацию или банкротство, а лицо, заключающее соглашение от имени работодателя, обладает необходимыми полномочиями.