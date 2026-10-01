Не приучайте организм к аллергии: почему контакт с животным может усилить реакцию

Аллергикам не стоит специально контактировать с животным, на которое возникает реакция, чтобы «приучить» организм. Об этом 360.ru рассказала аллерголог-иммунолог Елена Москаева. По ее словам, такой подход способен привести к более выраженным симптомам.

Врач предупредила, что при подобных попытках можно, наоборот, заработать очень сильную реакцию. Чтобы организм приучился, нужно вводить аллерген, который обычно поступает с воздухом, в определенных дозах нетипичным для иммунной системы способом. Это могут быть подкожные инъекции, капли или таблетки под язык. Именно контролируемое введение аллергена в определенной форме, по словам Москаевой, позволяет формировать регуляторные механизмы иммунной системы. Они помогают организму воспринимать конкретные вещества как безопасные и не запускать против них защитную реакцию.