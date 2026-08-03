Священник Русской православной церкви Валерий Сосковец объяснил верующим, как правильно молиться о здоровье и богатстве. По его словам, целенаправленно просить у Всевышнего денег и крепкого здоровья не нужно. Об этом пишет ИА ЕЛЬ .

Батюшка напомнил евангельские слова о том, что прежде следует искать Царства Божия и правды Его, а все остальное приложится. Достаточно жить праведно, помогать ближним и делать добрые дела, но главное — стремиться к обретению разумного сердца, способного различать добро и зло. Если человек старается приблизиться к Богу и хочет быть святым, Господь сам подаст ему все необходимое для жизни, приводит слова отца Валерия дзен-канал «Святые места».