«Не пустая коробка, которую можно выбросить»: священник объяснил, почему Церковь не приветствует кремацию
Священник Береговой: кремация допустима только в чрезвычайных случаях
Священник Вячеслав Береговой в беседе с «Москвой 24» объяснил позицию Церкви по вопросу кремации. По его словам, тело не является пустой оболочкой, которую можно просто выбросить, и верующие относятся к нему бережно, поскольку исповедуют воскресение тела.
Священнослужитель подчеркнул, что кремация допустима только в исключительных и чрезвычайных случаях, когда погребение в земле объективно невозможно. Принципиально важно не прибегать к ней без крайней необходимости.