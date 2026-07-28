Не пустили из-за одежды? Юрист объяснила, когда дресс-код — закон, а когда — повод для суда
Юрист Ярмуш: дресс-код должен применяться ко всем посетителям без исключения
Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Москвой 24» разъяснила, когда организаторы мероприятий могут на законных основаниях отказать гостю из-за несоответствия дресс-коду. По ее словам, такой отказ правомерен лишь при соблюдении двух условий: правила дресс-кода должны быть заранее доведены до сведения посетителей и применяться ко всем без исключения.
Эксперт пояснила, что при продаже билета организатор фактически заключает публичный договор на оказание услуги. Если отказ оказывается необоснованным, посетитель вправе потребовать возврата стоимости билета, а также компенсации понесенных расходов и морального вреда. Ярмуш рекомендовала сначала направить организатору досудебную претензию и, если ответа не последует в течение 10 дней, обращаться в суд.