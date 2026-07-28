Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Москвой 24» разъяснила, когда организаторы мероприятий могут на законных основаниях отказать гостю из-за несоответствия дресс-коду. По ее словам, такой отказ правомерен лишь при соблюдении двух условий: правила дресс-кода должны быть заранее доведены до сведения посетителей и применяться ко всем без исключения.