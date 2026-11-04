«Не путайте границы с ультиматумами»: HR-эксперт объяснил, как говорить «нет» без вреда для карьеры

Соблюдение профессиональных обязательств и согласование графика с руководством позволяют сотрудникам отстаивать личные границы без ущерба для карьеры. Об этом « Абзацу » рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян. По его словам, высокие компетенции снижают число претензий со стороны администрации компаний.

Эксперт советует договариваться заранее: обсуждать с руководителем график, доступность после работы, объем обязанностей и ожидания. При этом важно не путать личные границы с ультиматумами — вместо категоричного отказа лучше сказать, что сейчас есть другие приоритетные задачи, и предложить вместе определить, что важнее.

Мурадян отметил, что при выстраивании коммуникации с коллегами также важно помнить о командном взаимодействии для сохранения общих позиций. Демонстративное игнорирование корпоративной этики часто подталкивает руководство к поиску более гибких кадровых альтернатив. Специалист посоветовал соблюдать собственные обязательства, уметь говорить «нет», но предлагать альтернативу: например, объяснить, что сегодня задержаться не получится, а завтра утром задача будет взята в работу. Личные границы не стоит превращать в демонстративный конфликт, поскольку работодатель оценивает не только профессиональные компетенции, но и умение взаимодействовать с командой.