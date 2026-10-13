«Не самоцель, а продолжение души»: как РПЦ объяснила близость супругов

Русская православная церковь разъяснила верующим свое отношение к физической близости супругов. Поводом стали многочисленные обращения паствы, обеспокоенной тем, как современная культура влияет на восприятие брака. Об этом пишет ИА « Кулик ».

По мнению церкви, интимная близость мужчины и женщины в браке изначально дарована Творцом как источник радости и способ продолжения рода. Подлинное единение супругов неотделимо от духовного измерения — оно служит его естественным продолжением, а не самоцелью.

Представители РПЦ подчеркнули, что массовая культура нередко упрощает интимную сферу до примитивного уровня, лишая ее сакрального смысла. Неготовность хранить душевную и телесную чистоту ведет к блуду — греху, одинаково разрушительному и для мужчин, и для женщин, независимо от обстоятельств.

Церковь также напомнила, что за столетия ее подход к этой теме менялся. Однако ключевой принцип оставался неизменным: вступающие в брак призваны хранить чистоту — нравственную и телесную — по отношению к своему супругу.