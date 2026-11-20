В Пензе на берегу реки Суры обнаружили сверток с религиозными образами, что побудило представителей Русской православной церкви (РПЦ) напомнить верующим о правилах утилизации поврежденных икон.

Как сообщает информационное агентство «Кулик», инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Диакон Евгений Белохвостиков предположил, что оставивший святыни у воды человек «не стремился совершить ничего предосудительного». Скорее всего, он просто не знал, как правильно поступить с ветхими или испорченными образами, столкнувшись с незнанием церковных канонов.

Согласно установленным правилам, категорически запрещается выбрасывать иконы в обычный мусор или топить их в водоемах. Наиболее корректным решением является передача таких предметов в действующий храм, где священнослужители самостоятельно определят дальнейшую судьбу религиозного атрибута в строгом соответствии с православными традициями.