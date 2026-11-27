Челябинец Антон в 2026 году съездил в Северную Корею и рассказал о поездке сайту 1obl.ru. В КНДР туристы попадают только в составе организованной группы. По его словам, после пандемии для китайцев страна закрыта, и россияне остались единственными туристами. Согласование тура заняло три-четыре недели, передает « Первый областной ».

Пхеньян, как рассказал Антон, оказался не бедным, а современным городом: высотки в 40-50 этажей, пробки из частных машин, метро, троллейбусы, оплата по QR-коду. Гиды ни разу не ответили жестким «нет» на просьбу что-то посмотреть. У большинства жителей есть смартфоны, но интернет местный и изолированный, а туристам международный доступен только на ресепшене гостиницы.

Есть и строгие правила. На границе книги и путеводители изымают на досмотр, а памятники руководителям нужно снимать целиком, без улыбок, шорт и головных уборов. Самым необычным блюдом Антон назвал бульон из собачьего мяса. На трассе он встретил шадринские сушки, а в музее подарков руководителям нашел изделия с Южного Урала. Вернуться в КНДР турист хотел бы через 5-10 лет.