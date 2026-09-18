Не включайте мощную технику в удлинитель: эксперт объяснил, почему это может закончиться пожаром

Эксперт по безопасности Сергей Гринин в беседе с РИАМО посоветовал подключать мощные бытовые приборы напрямую к розетке, а не через удлинитель. По его словам, плохой идеей будет и соединение нескольких разветвителей в одну схему.

Гринин пояснил, что теоретически так поступать можно, но лишь при полной уверенности в исправности удлинителей и наличии запаса по нагрузке. Если прибором часто приходится пользоваться через удлинитель, лучше вынести отдельную розетку с запасом мощности примерно на 10% от мощности прибора. Что касается мощной техники, ее следует включать именно в розетку.

Эксперт предупредил, что провод удлинителя нужно разматывать полностью, а скруток и пережимов кабеля не допускать. При работе контактов на пределе нагрузок малейшая неисправность или повреждение могут привести к искрению и последующему пожару.