Не вписался в поворот и улетел в кювет: 18-летний парень насмерть разбился под Нижним Новгородом
Госавтоинспекция: 18-летний водитель погиб в ДТП в Нижегородской области
В Нижегородской области 18-летний водитель разбился насмерть, не справившись с управлением на повороте. Автомобиль съехал в кювет, молодой человек скончался на месте до прибытия скорой помощи. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость при прохождении поворота, что привело к съезду в кювет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.