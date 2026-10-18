Не все так однозначно: врач развеяла миф о тотальном падении тестостерона у современных мужчин

Снижение среднего уровня тестостерона у мужчин после 25 лет — это естественный возрастной процесс, а не катастрофа. Об этом заявила «Газете.Ru» врач-андролог Елена Новикова, комментируя популяционные исследования, которые фиксируют падение показателя на 1–2% в год.

По словам специалиста, происходящее с гормональным фоном мужчин сродни появлению седины или замедлению метаболизма. Новикова подчеркнула: сравнивать нынешних 40-летних с их ровесниками из 1980-х было бы ошибкой. В те годы не существовало массового ожирения, современной экологической нагрузки и гиподинамии — факторов, которые действительно ускоряют снижение тестостерона. Однако, как отметила врач, это влияние сказывается на конкретном человеке, а не на всей популяции сразу.

Поводом для визита к врачу могут стать снижение либидо, усталость, раздражительность, рост жировой или потеря мышечной массы. Но, по словам андролога, эти же симптомы нередко вызваны совсем другими причинами — например, переутомлением или недостатком сна.

На уровень гормона влияет и физическая активность, и генетика. Так, при синдроме Клайнфельтера первичная недостаточность яичек приводит к снижению выработки тестостерона. Кроме того, прослеживается четкая корреляция с массой тела: у мужчин с ожирением уровень гормона в среднем ниже. Связь здесь двусторонняя — метаболические нарушения меняют гормональный баланс, а дефицит тестостерона, в свою очередь, влияет на соотношение мышечной и жировой ткани. Поэтому однозначно сказать, что возникло первым, не всегда возможно.

При подозрении на низкий тестостерон Новикова рекомендует сдать базовый андрологический минимум: общий тестостерон, глобулин, связывающий половые гормоны, УЗИ мошонки, общий анализ крови и липидный профиль.