Не все тепло полезно: подолог объяснила, кому шерстяные носки могут навредить

Слишком теплые шерстяные носки не рекомендуют подросткам и людям с диабетом. Об этом « Абзацу » рассказала подолог Ева Корнеева. По ее словам, у подростков из-за повышенного потоотделения может раздражаться кожа: если надеть теплые носки при сильном потоотделении, появляется потница, например трещины между пальцами.

При сахарном диабете к состоянию стоп нужно относиться особенно внимательно, поскольку грибковая инфекция может присоединиться легче. У подростков ноги потеют сильнее, поэтому слишком теплые и плотные носки способны привести к раздражению кожи.

При этом людям со здоровыми стопами могут подойти качественные шерстяные носки, если они не вызывают перегрева. Теплая пара может быть полезна и маленьким детям. Корнеева добавила, что важно также выбирать дышащую обувь. По ее словам, носки не приведут к проблемам, если это качественная шерсть и на стопе нет патологий. Если стопы здоровые, особенно у маленького ребенка, теплые носки, наоборот, могут быть показаны.