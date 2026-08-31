Не выходя из дома: какие 12 легендарных фильмов покажет Музей Победы в сентябре и почему их стоит увидеть

Онлайн-кинотеатр Музея Победы в сентябре проведет 12 бесплатных кинопоказов. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в пресс-службе учреждения.

Показы приурочены ко Дню знаний, Дню города Москвы, памятным историческим датам и дням рождения выдающихся деятелей. Присоединиться к просмотру можно бесплатно на сайте культурной площадки.

1 сентября, в День знаний, покажут послевоенную картину «Первоклассница» 1948 года режиссера Ильи Фрэза по повести Евгения Шварца. Ко Дню города, 5 сентября, запланирован показ музыкального фильма Сергея Юткевича «Здравствуй, Москва!» 1945 года.

9 сентября, в День победы русской эскадры у мыса Тендра, зрители увидят ленту Михаила Ромма «Адмирал Ушаков» 1953 года о создании и первых победах Черноморского флота. 12 сентября, в День памяти святого благоверного князя Александра Невского, состоится показ фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский».

Кроме того, запланированы показы ко Дню танкиста 13 сентября, Дню оружейника 19 сентября, дню рождения маршала Василевского 30 сентября, годовщине окончания боев у реки Халхин-Гол 15 сентября и другим датам. Полное расписание опубликовано на сайте кинотеатра «Поклонка».