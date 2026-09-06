Ученые из канадского Университета Макгилла выяснили, что короткая интенсивная тренировка может временно улучшать память при нехватке сна. Врач-эндокринолог и специалист по спортивной медицине Алексей Калинчев пояснил aif.ru , что умеренная физическая активность помогает взбодрить нервную систему и повысить концентрацию после недосыпа.

По его словам, даже 10–15 минут легкой разминки или быстрой ходьбы усиливают кровообращение, насыщают мозг кислородом и стимулируют выработку адреналина и кортизола. Это позволяет временно отодвинуть сонливость и «разбудить» нервную систему.

В эксперименте участвовали 54 здоровых добровольца, которые не спали около 30 часов. Их разделили на три группы: одни 20 минут занимались на велотренажере, другие спали 90 минут, третьи не получали ни нагрузки, ни отдыха.

Через несколько дней выяснилось, что участники после тренировки и дневного сна справлялись с заданиями на память примерно на 20% лучше, чем контрольная группа. При этом сон помогает восстановиться, а упражнения позволяют эффективнее использовать оставшиеся ресурсы организма.