Не забыла, а адаптировалась: почему собака спокойно переживает отъезд хозяина
Президент РКФ Голубев: собака не тоскует, если семья закрывает ее потребности
Собака может не тосковать по уехавшему владельцу, если другой член семьи обеспечивает ей предсказуемость, уход и ощущение стаи. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
По его словам, спокойное поведение питомца не означает, что он не любит хозяина или быстро его забыл: за этим стоят особенности восприятия мира и инстинкты выживания. Если другой член семьи закрывает основные потребности собаки, разлука проходит спокойно, поскольку животное чувствует безопасность. Если «запасной» хозяин появился недавно или слабо вовлечен в уход, тревога может быть сильнее.
Голубев отметил, что в семье обычно есть «основной» хозяин, к которому собака привязана сильнее, и «запасной»: с первым она более ориентирована, со вторым ведет себя расслабленнее. Привязанность складывается из закрытия базовых потребностей, предсказуемости ритуалов и эмоционального фона человека. Деление может объясняться историей отношений, ассоциативным поведением и личными качествами.
Собаки нацелены на настоящий момент: когда основной хозяин уходит, животное фиксирует, что другой член стаи обеспечивает его всем необходимым, и причин для стресса нет. При этом сильный стресс даже при наличии привычных членов семьи — повод для беспокойства: возможна сепарационная тревога или проблема в отношении «запасного» хозяина. Оба варианта Голубев назвал ненормальной картиной.