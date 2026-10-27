Не забыла, а адаптировалась: почему собака спокойно переживает отъезд хозяина

Собака может не тосковать по уехавшему владельцу, если другой член семьи обеспечивает ей предсказуемость, уход и ощущение стаи. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, спокойное поведение питомца не означает, что он не любит хозяина или быстро его забыл: за этим стоят особенности восприятия мира и инстинкты выживания. Если другой член семьи закрывает основные потребности собаки, разлука проходит спокойно, поскольку животное чувствует безопасность. Если «запасной» хозяин появился недавно или слабо вовлечен в уход, тревога может быть сильнее.

Голубев отметил, что в семье обычно есть «основной» хозяин, к которому собака привязана сильнее, и «запасной»: с первым она более ориентирована, со вторым ведет себя расслабленнее. Привязанность складывается из закрытия базовых потребностей, предсказуемости ритуалов и эмоционального фона человека. Деление может объясняться историей отношений, ассоциативным поведением и личными качествами.

Собаки нацелены на настоящий момент: когда основной хозяин уходит, животное фиксирует, что другой член стаи обеспечивает его всем необходимым, и причин для стресса нет. При этом сильный стресс даже при наличии привычных членов семьи — повод для беспокойства: возможна сепарационная тревога или проблема в отношении «запасного» хозяина. Оба варианта Голубев назвал ненормальной картиной.