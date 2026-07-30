Не застолье, не свадьба, не свалка: священник перечислил, что категорически нельзя делать в родительскую субботу

Священник Олег Жиляков напомнил православным верующим, каких поступков следует избегать в Троицкую родительскую субботу — один из главных дней общецерковного поминовения усопших, когда молятся не только за родных, но и за всех православных христиан, завершивших земной путь. Об этом пишут « Известия ».

По его словам, посещение кладбища не должно превращаться в застолье. Распитие спиртного, шумное поведение, ссоры и нецензурная брань на могилах недопустимы и не соответствуют православному пониманию поминовения. На кладбище следует вести себя с тем же благоговением, что и в храме, а главной целью должно оставаться молитвенное поминовение и сохранение доброй памяти, а не соблюдение бытовых или народных обычаев. Священник также призвал воздерживаться от дурных слов об умерших.

Отдельное внимание он уделил обращению со старыми надгробными крестами. Если деревянный крест пришёл в негодность, его нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами — церковь считает такое отношение неуважительным к святыне. По традиции подобные кресты сжигают, после чего пепел закапывают в землю или развеивают над рекой, не оставляя святыню на свалке или разрушаться под открытым небом. Кроме того, в Троицкую родительскую субботу не принято устраивать свадьбы, юбилеи и другие шумные торжества. Церковь не одобряет различные обряды, не связанные с православной традицией.