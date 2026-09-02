Академик РАН, главный внештатный специалист Минздрава по сердечно-сосудистой хирургии Лео Бокерия перечислил факторы, которые повышают риск развития болезней сердца и сосудов. В интервью NEWS.ru он отнес к ним курение, лишний вес, повышенное давление, нарушения обмена веществ и недостаток движения.

По словам академика, ждать инфаркта или других тяжелых осложнений не стоит: многие риски можно выявить заранее и вовремя скорректировать образ жизни или начать лечение. Среди факторов, на которые человек способен повлиять, Бокерия выделил курение, избыточную массу тела и низкую физическую активность. При этом наследственность относится к обстоятельствам, которые изменить нельзя.

Специалист отметил, что современная медицина все чаще оценивает не только уже возникшее заболевание, но и вероятность его развития. Чем раньше выявлена проблема, тем больше возможностей для действий. При этом цель такой оценки — не напугать пациента, а дать ему время снизить риски.