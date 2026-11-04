Не знали о смерти родственника? Юрист объяснил, как восстановить срок наследства

Пропущенный срок вступления в наследство реально восстановить, если человек не знал о смерти родственника и не мог узнать. Об этом « Абзацу » рассказал юрист Александр Манько. По его словам, такое бывает, когда родственники живут в разных странах.

Отсутствие контактов, проживание в другой стране или ситуация, когда другие наследники намеренно скрыли факт смерти, признаются уважительной причиной. Юрист советует собрать доказательства: переписки, билеты, выписки или свидетельские показания, подтверждающие, что человек не мог знать о смерти.

Манько подчеркнул, что восстановить право на наследство можно двумя способами. Если остальные наследники не возражают, вопрос решается без суда: им нужно предоставить нотариусу письменное согласие, после чего пропустивший срок человек сможет оформить свою долю. Если договориться не удалось, необходимо подать иск о восстановлении срока принятия наследства и признании себя принявшим его.

При этом важно учитывать отдельное временное ограничение: обратиться за восстановлением срока нужно в течение шести месяцев после того, как человек узнал о смерти родственника и понял, что имеет право на наследство. Истекший срок — не конец, а просто повод обратиться в суд, подытожил юрист, призвав не отдавать свое только потому, что о смерти не узнали вовремя.