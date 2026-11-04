Не знали о смерти родственника? Юрист объяснил, как восстановить срок наследства

Юрист Манько: пропущенный срок вступления в наследство реально восстановить

Общество

Пропущенный срок вступления в наследство реально восстановить, если человек не знал о смерти родственника и не мог узнать. Об этом «Абзацу» рассказал юрист Александр Манько. По его словам, такое бывает, когда родственники живут в разных странах.

Отсутствие контактов, проживание в другой стране или ситуация, когда другие наследники намеренно скрыли факт смерти, признаются уважительной причиной. Юрист советует собрать доказательства: переписки, билеты, выписки или свидетельские показания, подтверждающие, что человек не мог знать о смерти.

Манько подчеркнул, что восстановить право на наследство можно двумя способами. Если остальные наследники не возражают, вопрос решается без суда: им нужно предоставить нотариусу письменное согласие, после чего пропустивший срок человек сможет оформить свою долю. Если договориться не удалось, необходимо подать иск о восстановлении срока принятия наследства и признании себя принявшим его.

При этом важно учитывать отдельное временное ограничение: обратиться за восстановлением срока нужно в течение шести месяцев после того, как человек узнал о смерти родственника и понял, что имеет право на наследство. Истекший срок — не конец, а просто повод обратиться в суд, подытожил юрист, призвав не отдавать свое только потому, что о смерти не узнали вовремя.

Читайте также

Атака БПЛА на Тульскую область 22 октября 2026-го: сколько дронов сбили — все последние новости

Грядет реформа приема: поступление в вузы изменится в 2027 году

Грядет реформа приема: поступление в вузы изменится в 2027 году

Киберугрозы на отдыхе: мошенники создают фейковые сети Wi-Fi в отелях

«Удобные» дети становятся легкой добычей мошенников: психолог раскрыла, почему послушные дети верят аферистам

«Удобные» дети становятся легкой добычей мошенников: психолог раскрыла, почему послушные дети верят аферистам

Горящие туры отменяются: почему больше не получится улететь на море за копейки

Горящие туры отменяются: почему больше не получится улететь на море за копейки

Шанс на ходьбу: Российские и китайские врачи провели уникальную операцию

Пропавшего в Москве мужчину забили насмерть и завернули в пакет

Пропавшего в Москве мужчину забили насмерть и завернули в пакет

От 3 недель до 2,5 месяцев: эксперт назвал реальные сроки доставки иномарок в Россию

От 3 недель до 2,5 месяцев: эксперт назвал реальные сроки доставки иномарок в Россию

Почувствовали вибрацию, но телефон не звонил: неврологи объяснили странный обман мозга

Почувствовали вибрацию, но телефон не звонил: неврологи объяснили странный обман мозга

Сезон уступок: застройщики и продавцы жилья активизируют скидки к концу года

В подмосковном Красногорске обустроили 29 остановочных комплексов с начала года

В подмосковном Красногорске обустроили 29 остановочных комплексов с начала года

Новые расценки: с 1 ноября поездка в автобусах Шадринска обойдется в 39 рублей

Добавьте mosregtoday.ru в избранное