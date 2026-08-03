Неизвестные удушили и проломили череп ребенку в российском поселке

Инцидент произошел еще в июле, но информация о нем дошла до руководства СК только сейчас. В отношении несовершеннолетнего жителя рабочего поселка Юганец были совершены противоправные действия, после которых ребенок оказался в больнице.

По данным следствия, нападавшие применили к школьнику удушающий прием. Мальчик потерял сознание, а затем получил несколько ударов по голове. Травмы оказались крайне тяжелыми — врачи диагностировали перелом костей черепа.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления СК Александру Дынькову незамедлительно возбудить уголовное дело и доложить о всех обстоятельствах, установленных в ходе первоначальных следственных действий. Ход расследования находится под особым контролем центрального аппарата ведомства.