Нейросеть не наденет каску: в каких профессиях новичков по-прежнему отрывают с руками, несмотря на ИИ

По её словам, ИИ сократил спрос на «цифровых подмастерьев», которые раньше начинали с написания текстов, вёрстки, простого кодинга или первичного сбора данных. Однако рынок сместился туда, где необходимы физическое присутствие, живая коммуникация или работа со сложным реальным производством.

В промышленности, строительстве и энергетике всегда нужны инженеры, технологи, проектировщики и специалисты по эксплуатации. Нейросеть не выйдет на стройплощадку, не настроит оборудование и не ответит за технику безопасности. Аналогичная ситуация в медицине, фармацевтике и биотехнологиях, где путь от младшего специалиста к эксперту жёстко регламентирован, а реальную лабораторную и клиническую практику алгоритмами не заменить. Высокий спрос на новичков сохраняется в сложных B2B-продажах и работе с клиентами, где решение о покупке принимается месяцами на основе личного доверия, и умение вести переговоры ценится выше автоматических рассылок. В IT-секторе фокус сместился: ищут не тех, кто конкурирует с нейросетью в написании базового кода, а специалистов по кибербезопасности, обслуживанию серверов и тех, кто уже на старте умеет использовать ИИ как рабочий инструмент.

Зеленкова подчеркнула, что решающую роль сегодня играют стажировки и практика во время учёбы. Выпускник с «чистым» резюме без единого дня реальной практики проигрывает отбор сразу. Если кандидат во время учёбы прошёл две-три стажировки, для рынка он уже молодой сотрудник с измеримым потенциалом. В резюме оцениваются конкретные задачи, инструменты и результат, а не просто наличие диплома.