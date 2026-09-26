Нейросеть вместо врача: почему расшифровка анализов через ИИ может стоить здоровья?

Врач-терапевт «Инвитро» Евгений Космынин предупредил о рисках расшифровки анализов с помощью нейросетей. В беседе с « Известиями » он пояснил, что искусственный интеллект способен давать правдоподобные, но ошибочные выводы, неправильно трактовать показатели и не учитывать особенности пациента.

По словам специалиста, языковые модели не проверяют медицинские факты, а лишь формируют ответ на основе имеющихся данных. Они могут ссылаться на несуществующие нормы, путать единицы измерения, которые отличаются в десятки раз, и не учитывать особенности конкретных методов исследования. Например, результаты анализов, выполненных разными тест-системами, могут различаться, но нейросеть не всегда об этом предупреждает.

Еще одна проблема — отсутствие полной информации о пациенте. ИИ не знает историю заболеваний, принимаемые препараты, перенесенные операции, наследственные факторы, возраст и пол, которые влияют на оценку результатов. Главная опасность связана с решениями, которые человек принимает на основе таких ответов. ИИ может создать ложное ощущение безопасности, из-за чего пациент отложит визит к врачу, или, наоборот, вызвать необоснованный страх и привести к ненужным обследованиям. Отдельный риск — самолечение: после консультации с нейросетью человек может начать принимать препараты железа, витамин D или гормональные средства, не учитывая противопоказания и причины отклонений.

Космынин отметил, что нейросеть — удобный инструмент для работы с данными, но не для работы со здоровьем. Она не знает истории пациента, не видит его, не несет ответственности и может сильно ошибаться в цифрах, единицах и нормах. Результаты анализов должен оценивать врач, который сопоставит показатели с симптомами, возрастом, полом, хроническими заболеваниями и принимаемыми препаратами. При необходимости специалист назначит дополнительные исследования или повторный анализ.