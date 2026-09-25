Нейросетевой мат и миллионные доходы: Милонов потребовал сажать авторов треков

Депутат Милонов: нейросетевые треки с матом загрязняют цифровое пространство

Общество

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с резкой критикой нейросетевых музыкальных треков, содержащих ненормативную лексику и оскорбления. По его мнению, такая продукция не имеет отношения к российской культуре и загрязняет цифровое пространство. Об этом парламентарий заявил «Абзацу».

Милонов отметил, что подобные композиции с нецензурной бранью и высмеиванием семейных ценностей заполонили стриминговые платформы и активно проникают в плейлисты подростков и детей. Депутат подчеркнул, что авторов и распространителей такого контента необходимо строго наказывать, а попустительство со стороны властей или платформ недопустимо. Он признал, что вкусы у людей разные, но есть то, что объединяет всех русских людей, — неприятие подобного контента. Милонов назвал такие треки чуждыми российской культуре и традициям.

Парламентарий призвал «не миндальничать» с авторами подобной продукции. По его словам, если человек допускает матерную брань и распространяет ее, он должен подвергаться наказанию, вплоть до лишения свободы. Милонов подчеркнул, что чьи-то личные предпочтения не дают права портить общественное и цифровое пространство.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что сгенерированные нейросетями композиции с оскорблениями и абсурдными текстами стремительно набирают популярность на стриминговых платформах, принося авторам миллионные доходы. В связи с этим отечественные музыкальные сервисы начали внедрять обязательную маркировку для треков, созданных без участия человека, а зарубежные площадки фиксируют ежедневную загрузку десятков тысяч подобных аудиофайлов.

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