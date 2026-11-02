«Нельзя иметь чемпионов этой религии»: Шауб обрушился на Махачева за отказ от боя в Рамадан

Менеджер Махачева: слова Шауба о бойцах-мусульманах в UFC — отвратительные

Общество

Бывший боец UFC Брендан Шауб раскритиковал чемпиона промоушена в полусреднем весе Ислама Махачева за отказ от поединка с Карлосом Пратесом. Спортсмены должны были встретиться 30 января на турнире UFC 336 в Торонто: стороны согласовали условия боя, однако позже Махачев уведомил организаторов об отказе и сослался на период Рамадана, передает «Главный региональный».

Шауб заявил, что это был план и все были согласны, а затем Ислам внезапно сообщил, что не будет драться из-за Рамадана, и добавил, что нельзя иметь чемпионов этой религии.

В результате руководство UFC изменило состав участников турнира: на UFC 336 Карлос Пратес проведет бой за временный титул в полусреднем весе против эквадорца Майкла Моралеса. Представитель Махачева назвал высказывание Шауба отвратительным.

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