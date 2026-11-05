«Нельзя ограничиваться тремя предметами»: глава СПЧ предложил вернуть экзамены по географии, истории и физике

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил ввести в школах экзамены по ключевым предметам помимо ЕГЭ. Об этом он заявил в разговоре с RT. По его словам, ограничиваться тремя предметами нельзя: подросткам необходимо осваивать географию, историю, литературу, физику, химию и другие дисциплины хотя бы на базовом уровне. Именно по этим предметам, считает Фадеев, и следует возвращать экзамены.