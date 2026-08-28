Немецкий офицер Бундесвера обвенчался в русском монастыре под Берлином: что его туда привело

Настоятель Свято-Георгиевского монастыря Московского патриархата в Гетшендорфе под Берлином игумен Даниил (Ирбитс) рассказал РИА Новости , что немецкий офицер Бундесвера, обвенчавшийся в этой обители по православному обряду, хорошо говорит по-русски и продолжает приезжать сюда вместе с супругой.

По словам священника, офицер, вероятно, происходит из русских немцев. Когда его перевели в этот регион из Западной Германии, пара приехала в монастырь, осмотрелась и стала постоянными прихожанами. Они сразу спросили о возможности венчания, и обряд был совершен.

Игумен уточнил, что офицер уже был православным: его не крестили, а только венчали. Он хорошо владеет русским языком, возможно, с небольшим акцентом. Настоятель предположил, что родители крестили его в детстве, и, поскольку он ходит в православный храм, скорее всего, считает себя русским.

Проповеди в монастыре ведутся на русском и немецком языках, около трети прихожан — немцы. На церемонии венчания присутствовали коллеги офицера из Бундесвера. По словам игумена, все гости остались в большом восторге от убранства храма и росписи.