Необычный запах может говорить о начале эпилептического приступа

Перед эпилептическим приступом мозг может подавать сигналы тревоги — это состояние называют аурой. Врач-невролог Александр Ткачев в беседе с RT объяснил, что патологическая электрическая активность сначала захватывает небольшой участок мозга, и человек остается в сознании, успевая почувствовать неладное. Ощущения могут быть самыми разными: от необычного запаха до внезапного страха или дежавю. Главное — правильно использовать эти драгоценные секунды.

Эпилептическая аура — это не мистика, а физиология. Как рассказал основатель сети клиник Ткачева, врач-невролог Александр Ткачев, она возникает, когда очаг возбуждения в мозге еще локален и не перекинулся на другие зоны. Поэтому человек осознает происходящее и может ощутить, что приближается приступ.

Проявления ауры индивидуальны: одни чувствуют странный запах или вкус, другие видят вспышки света, слышат несуществующие звуки или испытывают покалывание в лице и руках. Нередко возникает внезапное чувство страха или эффект дежавю.

Длится такое состояние, как правило, от нескольких секунд до пары минут. Ткачев подчеркивает: эти мгновения критически важно использовать с умом. Если человек знает, что за аурой обычно следует приступ, стоит немедленно сесть или лечь в безопасном месте, отойти от воды, дороги и огня, предупредить окружающих. Иногда этих секунд хватает, чтобы избежать серьезной травмы.

При этом эксперт добавляет: аура бывает не у всех пациентов с эпилепсией. У некоторых приступы наступают внезапно, без каких-либо предвестников.