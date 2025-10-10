Несколько смертельных ДТП произошли в российском регионе за сутки

За последние 24 часа на дорогах Ханты-Мансийского автономного округа произошла серия серьезных ДТП, унесшая жизни двух человек и ставшая причиной травм трех других. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Наиболее трагичный инцидент случился в Сургуте, где лобовое столкновение двух автомобилей привело к гибели обоих водителей. Параллельно в Нижневартовске 17-летний водитель сбил девочку, которая получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

В городе Советском утром на перекрестке улиц Кирова и Коммунистической 43-летний водитель автомобиля Exeed, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил движение Volkswagen. В результате столкновения 64-летний водитель последней получил ранения.

Госавтоинспекция Югры напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД, особенно при выполнении маневров.

