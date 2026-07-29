Несколько уколов в плечо вместо десятков в живот: кинолог рассказал, как спасают от бешенства сегодня

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с RT рассказал, как действовать после укуса собаки. Главной опасностью он назвал бешенство, которое становится смертельным после появления первых симптомов, и подчеркнул, что к врачу необходимо обращаться даже при незначительной ране.

По его словам, первоочередная задача — правильно очистить место укуса: не менее 10–15 минут промывать его под проточной водой с хозяйственным мылом, затем обработать кожу вокруг раны антисептиком, наложить чистую марлевую повязку и зафиксировать ее. Если укусила домашняя собака, необходимо выяснить, была ли она привита от бешенства, и проверить ветеринарный паспорт животного. Когда наблюдение за собакой установить невозможно, пострадавшему назначают полный курс профилактических прививок. Голубев также напомнил, что помимо бешенства существует риск заражения столбняком и бактериальными инфекциями, а современная профилактика уже не требует десятков уколов в живот — достаточно нескольких инъекций в плечо.