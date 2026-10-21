Саранские священнослужители объяснили, почему полезно говорить «нет». В Иоанно-Богословском соборе Саранска отметили, что безотказность не равна любви, а умение отказывать не является эгоизмом. По словам священнослужителей, люди часто боятся сказать «нет», чтобы никого не обидеть, но это приводит к тому, что они угождают всем подряд даже в ущерб собственным интересам. В глазах Бога такая мягкотелость может выглядеть не как святая любовь, а как трусливый эгоизм, передает портал «Известия Мордовии⁠».