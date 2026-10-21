«Нет» — не эгоизм: саранские священники объяснили, почему безотказность вредит душе
«Известия Мордовии»: саранские священники объяснили пользу слова «нет»
Саранские священнослужители объяснили, почему полезно говорить «нет». В Иоанно-Богословском соборе Саранска отметили, что безотказность не равна любви, а умение отказывать не является эгоизмом. По словам священнослужителей, люди часто боятся сказать «нет», чтобы никого не обидеть, но это приводит к тому, что они угождают всем подряд даже в ущерб собственным интересам. В глазах Бога такая мягкотелость может выглядеть не как святая любовь, а как трусливый эгоизм, передает портал «Известия Мордовии».
Священники подчеркнули, что наглые манипуляторы как раз и рассчитывают на страх человека потерять репутацию «добренького». Христианское милосердие не означает бесхребетности: пример — сам Христос, который был милосердным, но жестко обличал фарисеев. Бог дал человеку свободу, а значит и право на отказ, поэтому нужно устанавливать границы мирные, но твердые. Если кто-то обидится на вежливое «нет», это его проблема, а не ваша: вы призваны угождать Богу, а не толпе, подчеркнули служители церкви.