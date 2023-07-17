«Нет повода прерывать отпуск»: выяснилось, как удар по Крымскому мосту повлиял на туристический поток

Глава парламента Крыма Владимир Константинов в Сети сообщил, что Украина нанесла удар по Крымскому мосту в ночь с 16 на 17 июля. Он характеризовал атаку как террористическую, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

По данным спецслужб, была совершено атака БПЛА со стороны украинских спецслужб, при этом опоры моста выдержали. Железнодорожное сообщение восстановлено. Возобновила работу и паромная переправа.

Эксперт туристической отрасли и телеведущий Денис Полунчуков рассказал, что после атаки в регионе предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и гостей. Также он разъяснил, повлияло ли ЧП на туристическую отрасль в регионе.

«Мы не видим массового оттока туристов. В Крыму предпринимаются необходимые меры безопасности. Сейчас нет повода прерывать свой отпуск и уезжать. В первую очередь, чтобы не создавать очереди на переправе. Туристические объекты на полуострове работают в обычном режиме», — отметил Полунчуков в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских объяснил нашему корреспонденту, какой сделкой мог прикрываться киевский режим для совершения атаки на Крымский мост. Он также заверил, что на ближайшем заседании Совбеза РФ обсудят и определят меры безопасности, которые необходимо будет обеспечить в связи с инцидентом.