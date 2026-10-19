Нет сдачи — не повод для отказа: юрист Хаминский объяснил права покупателя

Юрист Хаминский: отсутствие сдачи не повод для отказа в продаже

Общество

Отсутствие разменных денег в кассе не дает магазину права отказать покупателю в продаже товара. Об этом RT рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, статья 426 Гражданского кодекса запрещает отказывать в заключении публичного договора, если продавец может предоставить товар. Организация расчетов, включая наличие мелких купюр и монет для сдачи, входит в обязанности торговой точки.

Хаминский подчеркнул, что наличие разменных денег относится к организации работы продавца, а не к обязанностям клиента. Покупатель не обязан самостоятельно разменивать крупную купюру, искать другой магазин или отказываться от покупки из-за отсутствия сдачи. Если продавец не продает товар по этой причине, следует обратиться к администратору, а при необходимости подать жалобу в Роспотребнадзор. При этом законодательство не обязывает магазины разменивать любые купюры по просьбе граждан, если речь не идет о покупке товара.

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