Неустойка 1% в день и три месяца на возврат: юрист раскрыл, как наказать маркетплейс за брак

Юрист Александр Манько в беседе с « Абзацем » перечислил способы защиты прав покупателей при возврате товаров на маркетплейсах. По его словам, товар надлежащего качества можно вернуть в течение семи дней с момента доставки, даже если упаковка вскрыта, а при отсутствии информации о порядке возврата срок увеличивается до трех месяцев.

Специалист отметил, что площадка, принимающая деньги и организующая доставку, несет ответственность за качество, даже если позиционирует себя как агрегатор. Требовать плату за возврат бракованного товара незаконно — все расходы должен брать на себя маркетплейс. Деньги обязаны вернуть в течение 10 дней с момента подачи претензии, иначе начисляется неустойка в размере 1% от цены товара за каждый день просрочки. Если продавец утверждает, что дефект возник по вине покупателя, он обязан провести проверку качества за свой счет, и потребитель вправе на ней присутствовать. При любых конфликтных ситуациях юрист советует писать претензии в поддержку — в 90% случаев продавцы возвращают деньги, чтобы избежать суда.