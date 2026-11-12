«Неужели нельзя додуматься?»: бабушка на скандинавской ходьбе отчитала главу Екатеринбурга

В Екатеринбурге во время обхода микрорайона ЖБИ пенсионерка пожаловалась главе города Рустаму Галямову на отсутствие автобусных остановок. Об этом сообщил портал 66.ru. Женщина, занимавшаяся скандинавской ходьбой, подошла к главе города и высказала ему все, что думает по этому поводу, — причем даже не стала снимать наушники.