«Неужели нельзя додуматься?»: бабушка на скандинавской ходьбе отчитала главу Екатеринбурга
66.ru: дерзкая бабушка отчитала главу Екатеринбурга Галямова из-за остановок
В Екатеринбурге во время обхода микрорайона ЖБИ пенсионерка пожаловалась главе города Рустаму Галямову на отсутствие автобусных остановок. Об этом сообщил портал 66.ru. Женщина, занимавшаяся скандинавской ходьбой, подошла к главе города и высказала ему все, что думает по этому поводу, — причем даже не стала снимать наушники.
«А че говорить-то? У вас должен быть план. Снесли — тут же поставили новую. Неужели до этого нельзя додуматься?» — сказала пенсионерка.
Как сообщается, Галямов с ней согласился. Других подробностей разговора не приводится. Таким образом, эпизод во время обхода стал иллюстрацией давней проблемы района: старые остановки снесли, а новые на их месте так и не появились.