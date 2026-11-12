«Неужели нельзя додуматься?»: бабушка на скандинавской ходьбе отчитала главу Екатеринбурга

66.ru: дерзкая бабушка отчитала главу Екатеринбурга Галямова из-за остановок

Общество

В Екатеринбурге во время обхода микрорайона ЖБИ пенсионерка пожаловалась главе города Рустаму Галямову на отсутствие автобусных остановок. Об этом сообщил портал 66.ru. Женщина, занимавшаяся скандинавской ходьбой, подошла к главе города и высказала ему все, что думает по этому поводу, — причем даже не стала снимать наушники.

«А че говорить-то? У вас должен быть план. Снесли — тут же поставили новую. Неужели до этого нельзя додуматься?» — сказала пенсионерка.

Как сообщается, Галямов с ней согласился. Других подробностей разговора не приводится. Таким образом, эпизод во время обхода стал иллюстрацией давней проблемы района: старые остановки снесли, а новые на их месте так и не появились.

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